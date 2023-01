Sweeck wint solo in Otegem en spoelt zo BK-teleurstelling door

Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) heeft maandag de 53e editie van de Weversmisdagcross in Otegem gewonnen. Hij trok net voor halverwege de cross in de aanval en hield zijn inspanning vol tot het einde.

Na Maasmechelen, Niel, Beekse Bergen en Merksplas is Otegem de vijfde zege van het seizoen voor Sweeck.

Sweeck nam zo revanche na de ontgoocheling zondag op het BK in Lokeren, waar hij tweede werd achter Michael Vanthourenhout. Nadien uitte hij zijn frustratie omdat hij in de materiaalpost gehinderd werd door het team van Vanthourenhout.

Vanthourenhout negende

Sweecks teamgenoot Joran Wyseure werd in Otegem tweede, Gerben Kuypers derde. Kersvers Belgisch kampioen Vanthourenhout eindigde op de negende plaats.

Het was Joran Wyseure die het beste vertrok. Hij kreeg Laurens Sweeck mee in het wiel. Ook Tim Merlier was van de partij en kende een goede start. Eli Iserbyt schoof eens in het veld stelselmatig op naar de vierde plaats. Michael Vanthourenhout had zijn start gemist en bengelde rond positie tien. Bij het ingaan van de tweede ronde had zich een kopgroep gevormd met Wyseure, Sweeck, Iserbyt, Merlier, Daan Soete en Jente Michels. Vanthourenhout volgde in een tweede groep met onder anderen Jens Adams op 15 seconden.

Wyseure in steun

Sweeck trok in de aanval en kreeg zijn teamgenoot Wyseure in steun. Vanthourenhout was ondertussen tot bij Iserbyt gereden in een groepje waar ook Merlier, Soete en Michels deel van uitmaakten. Merlier moest dit gezelschap laten rijden en zo bleven er met Iserbyt, Wyseure, Vanthourenhout, Sweeck en Michels nog slechts vijf koplopers over. Kersvers Belgisch kampioen Vanthourenhout werd opgehouden in de materiaalpost, waar hij even moest wachten op een propere fiets.

Net voor halfcross ging Sweeck versnellen. Bij het ingaan van de vijfde van in totaal acht ronden telde de tweede van het afgelopen BK vijf seconden voorsprong op Vanthourenhout, Iserbyt, Michels, Kuypers en Michels. Sweeck bleef furieus op de trappers stampen en dikte zijn voorsprong stelselmatig aan. Achter hem spatte het helemaal open. Kuypers posteerde zich op de tweede plaats, met Michels in het wiel. Dan volgden Iserbyt en Wyseure. Vanthourenhout zakte weg en zocht het gezelschap op van Merlier. Ook bij Iserbyt doofde het licht stilaan uit. Sweeck vatte de slotronde aan met een voorgift van 27 seconden op het duo Wyseure-Kuypers. Laatstgenoemde maakte daarop een foutje en ging tegen de vlakte. Sweeck, die nog een dansje met de fiets maakte in de materiaalpost, ploeterde naar de zege en haalde het voor zijn Wyseure.

De Weversmisdagcross vond de voorbije twee jaar niet plaats vanwege de coronapandemie. In 2020 triomfeerde de Nederlander Mathieu van der Poel voor de vijfde keer op een rij.