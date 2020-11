Sven Vanthourenhout nieuwe bondscoach wielrennen?

Belangrijke dag voor de Belgische Wielerbond. Volgens sommige media vergadert de bond over het lot van huidig bondscoach Rik Verbrugghe (46).

Blijft hij in die functie? Of wordt West-Vlaming Sven Vanthourenhout (39) uit Sint-Joris Beernem zijn opvolger?

“Belangrijke discussie”

“Financiële, deontologische en praktische argumenten worden vandaag op tafel gelegd tijdens het topoverleg”, schrijft Het Laatste Nieuws.

Half oktober maakte Rik Verbrugghe bekend dat hij vanaf 1 januari 2021 sportief manager wordt bij Israël Start-Up Nation. Volgens de krant stelde dat de wielerbond voor een dilemma: kan Verbrugghe tegelijkertijd bondscoach blijven?

Het vraagstuk ligt voor op de bestuursvergadering van vandaag. “Een belangrijk discussie”, zegt algemeen directeur Jos Smets in Het Laatste Nieuws. “We moeten beslissen welke weg we in de toekomst willen volgen.”

"Tweede belangrijkste kandidaat"

Sven Vanthourenhout is bondscoach voor het veldrijden, maar assisteert al een aantal jaar op de weg en is de tweede belangrijke kandidaat voor de job, volgens de krant.