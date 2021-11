Supportersclub voor Tim Declercq in Zonnebeke

In Zonnebeke is een supportersclub opgericht voor wielrenner Tim Declercq uit Houthulst.

De club heet 'Rook ut de buzze'. Dat is een term die Tim zelf vaak gebruikt op zijn sociale media als hij op kop van het peloton heeft gesleurd. Zijn bijnaam is ‘El Tractor’ omdat hij heel vaak heel lang in de wedstrijden op kop van het peloton rijdt, zoals een tractor veel werk verricht voor het werktuig dat hij vooruittrekt. ‘Rook ut de buzze’ is dan ook zijn manier om te zeggen: ‘volle bak’, er komt rook uit de uitlaatpijp van de tractor.

Oprichters zijn Nele Vanlerberghe en Yves Verpoort, Liselotte Denys en Thijs D’Alleine, Sanne Van Neste en Joachim Jonckheere en persoonlijke vriend (en webmaster) van Tim: Stijn Rammant. Ze kozen voor Tim Declercq omdat ze een streekrenner zochten die veel werkt en zorgt dat zijn kopman wedstrijden kan winnen. Ze vinden Tim ook heel sympathiek in de omgang.

Tim Declercq is vereerd da t er een supportersclub voor hem is opgericht. Hij had dit niet onmiddellijk verwacht, maar dat maakt het des te mooier. De club telt nu al zo'n 70 leden.Lid worden kan in d’Oude Timmerie in Zonnebeke of via de Facebookpagina.