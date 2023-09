Supporters houden het rustig na gelijkspel

Voor de wedstrijd had de politie wel een 30-tal Turkse supporters bestuurlijk aangehouden. Sommige hadden vuurpijlen bij zich of konden geen geldig ticket voorleggen. Zij bleven in de cel tot na de wedstrijd. De spontane optocht van de Turkse supporters doorheen de stad verliep daarentegen wel zonder problemen.

Confrontaties tijdig verhinderd

Na de wedstrijd moest de politie wel enkele keren ingrijpen. Verschillende supporters zochten een confrontatie met de Turkse vips, die net zouden vertrekken. De politie kon op tijd tussenkomen en hen terugdringen. Zij mogen een proces-verbaal verwachten.

Een uur na de wedstrijd was er van Turkse zijde een poging tot een confrontatie in Sint-Andries, maar ook dat kon de politie verhinderen.

