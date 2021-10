Supporters Club: We wisten dat het moeilijk ging zijn

Geen euforie gisteravond op Jan Breydel, zoals we die meegemaakt hebben na de wedstrijd tegen PSG. Manchester City was een beetje te hoog gegrepen.

Maar het verlies laat toch geen al te diepe sporen na. De supporters hebben van een goede wedstrijd genoten en kunnen de uitslag relativeren. 1 tegen 5 is dan wel een zwaar verdict, de ontgoocheling weegt minder zwaar.

Enkele reacties

"We zien er niet ontgoocheld uit omdat we de sterspelers kunnen zien. We hebben Bruges kunnen zien. Het was een goede avond."

"City is veel beter. Ze hebben veel meer geld. Maar het komt allemaal in orde. Derde plaats, daar gaan we voor."

"Het was niet goed. Neen, het was een moeilijke wedstrijd. Maar City is een moeilijke tegenstander. We weten dat het niet gemakkelijk zou worden. We zijn al content dat we tegen Leipzig gewonnen hebben en tegen PSG drie punten genomen hebben."

