Succes voor Knack Volley en Menen na coronabreak

Het coronavirus heeft op zowat alles een impact. Zo ook op het volleybal waar de nationale competitie een tijdje heeft stilgelegen. Dit weekend werd ze echter onder strenge veiligheidsmaatregelen terug op gang geslagen. Zowel Roeselare als Menen konden hun winstreeks van voor de break verlengen. Ze ontvingen respectievelijk Maaseik en Borgworm in de derde match van de competitie.

Klasbak Tuerlinckx

De ploegen werden zelf verantwoordelijk gesteld voor de veiligheid. Testen moeten ze zelf organiseren en maximum vier spelers mogen een kleedkamer delen. Er wordt voorlopig ook zonder publiek gespeeld. En dat is jammer, want in Roeselare maakten ze er een spannende topper van. Eeuwige concurrent Maaseik toonde zich zeer gemotiveerd en kon bij winst alleen naar de koppositie springen.

De twee topploegen losten elkaar dan ook amper en wisselden setwinsten af. Eerst kwam Roeselare op voorsprong, maar Maaseik deed in de volgende sets haasje-over. Gelukkig hebben de West-Vlamingen nog steeds klasbak Tuerlinckx rondlopen die zijn ploeg op sleeptouw nam en met duidelijke cijfers in set vier en de beslissende set 5 naar winst duwde. Eindstand: 3-2 (25/23-21/25-23/25-25/17-15/10).

Sterk Menen

Ietsje zuidelijker startte ook Menen goed aan de herneming van de competitie. De club zette zelf een livestream met commentaar op, om de supporters toch te kunnen betrekken bij de match. Na twee spannende zeges in het begin van het seizoen tegen Aalst en Achel, won Menen nu met een duidelijke 3-1. Enkel in set drie kwamen ze even in de problemen, maar de ploeg van ex-Red Dragon Frank Depestele drukte door in de vierde set. Eindstand: 3-1 (25-21, 25-19, 23-25, 25-16).

Roeselare gaat nu aan de leiding in de stand en houdt een puntje voorsprong op Menen.