Stybar gaat verrassend van start in Oostende

Zdenek Stybar zal zondag deelnemen aan het WK veldrijden in Oostende. Stybar werd in het verleden drie maal wereldkampioen veldrijden (2010, 2011 en 2014), alvorens voorrang te geven aan zijn carrière op de weg.

De last minute deelname van Stybar komt er vanwege de afgelasting van diverse voorbereidingskoersen op de weg. "Ik wilde dit jaar eerst niet deelnemen, maar er zijn een aantal zaken veranderd", legde Stybar uit. "Zoals iedereen weet, is het veldrijden mijn passie. Na enkele wedstrijden op tv te hebben gekeken, kreeg ik opnieuw zin om zelf deel te nemen. Normaal gezien paste het niet in mijn programma, maar na overleg met Patrick Lefevere en het teammanagement heb ik toch gekozen om deel te nemen aan het WK."

"WK geeft speciaal gevoel"

"Het WK geeft mij altijd een speciaal gevoel", ging de Tsjech verder. "Ik ga ditmaal zonder verwachtingen van start. Ik ga mijn best en het best mogelijke resultaat uit de brand proberen slepen. Er zijn twee grote favorieten, Wout van Aert en Mathieu van der Poel, maar de strijd voor de derde plaats ligt open. Het is een mooi parcours in Oostende, niet te technisch. Het ligt krachtige rijders, zoals mij."