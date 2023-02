STVV komt top acht binnen, KV Kortrijk blijft in gevarenzone

STVV heeft KV Kortrijk met 1-0 geklopt op de 24e speeldag in de Jupiler Pro League. Een owngoal van Kortrijk-doelman Tom Vandenberghe (45.+4), na een strafschop van Gianni Bruno, bezegelde het lot van de in degradatienood verkerende West-Vlamingen.

Op het kwartier zorgde Kadri voor het eerste gevaar in het Daio Wasabi Stayen Stadium. Zijn afstandsschot dwong STVV-doelman Schmidt tot een parade. De Kanaries kregen op slag van rust een uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Kadri tikte Koita aan in de zestienmeter, na het raadplegen van de beelden wees scheidsrechter Vergoote naar de strafschopstip. De elfmeter van Bruno vloog tegen de onderkant van de lat, maar via de rug van KVK-doelman Vandenberghe ging de bal toch binnen.

De tweede helft werd gekendmerkt door veel slordigheden en overtredingen. In de blessuretijd moest Vandenberghe nog een plaatsbal van Reitz uit de winkelhaak zweven. Dankzij de overwinning komt STVV met 35 punten in de top acht, het heeft zo een ticket voor de Europe play-offs in het vizier. KV Kortrijk blijft in de gevarenzone. Het is 15e met 22 punten, twee punten boven de degradatiestreep.