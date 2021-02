Stukske Koers? Kuurne-Brussel-Kuurne op Focus en WTV

"“Blijf thuis, maak het gezellig, en wij zorgen voor een spannende koerszondag. Taart, koffie, jenevertje en koers!" Dat is het motto voor Kuurne-Brussel-Kuurne. De West-Vlaamse openingsklassieker gaat op zondag 28 februari zeker door. Focus en WTV brengen de start live.

Focus en WTV brengen de start live bij je thuis.

Het staat vast, de openingsklassieker Kuurne-Brussel-Kuurne gaat zeker door op 28 februari. Om dit te kunnen garanderen neemt de organisatie verregaande veiligheidsmaatregelen. Er komt sowieso geen publieke start- en aankomstzone en ook de VIP-formules slaan een jaartje over. Maar toch hoef je niets te missen van Kuurne-Brussel-Kuurne. Focus en WTV brengen je vanaf 10u45 de sfeer die hoort bij de start, dit jaar aan de Brugsesteenweg. En na de middag neemt Sporza over, met de koers. (Lees verder onder de foto)

Een stukje Koers? Smakelijk!

En dat lekker stukje koers mag je ook letterlijk nemen. Want speciaal voor deze editie zijn er ook KBK-boxen beschikbaar, een afhaalmenu Peloton of Flandrien bijvoorbeeld, en zelfs een brunchbox. Daar zorgt Van Wonterghem Catering voor.

Veiligheid boven alles

Ook opvallend is dat Kuurne-Brussel-Kuurne als allereerste UCI-wedstrijd een optimalisatie van het parcours laat doorvoeren en een veiligheidshandboek aflevert. Dit laatste wordt binnenkort een verplichting.

“We zetten alles op alles om een vlekkeloze en 100% veilige editie af te leveren. Met maximale aandacht voor de veiligheid van de renners”, zegt koersdirecteur Peter Debaveye. “Het KBK-parcours werd in detail gescreend door DORO, onze externe safety partner. Deze risicoanalyse leidde tot een veiligheidshandboek dat elk potentieel gevaarlijk punt in kaart brengt en de wielerploegen hierbij advies geeft.” De UCI reageert opgetogen dat Kuurne-Brussel-Kuurne hierin het voortouw neemt. Want zo’n veiligheidshandboek wordt binnenkort verplicht voer voor elke UCI-wedstrijdorganisatie.

Dat KBK de veiligheid van de renners ernstig neemt, blijkt uit enkele ongewone parcourswijzigingen. “We namen ook de besognes van enkele ploegleiders ter harte”, legt Debaveye uit. “Zo werd de Eikenmolen geschrapt op hun aanvraag. De helling kruist eerst een steenweg om dan over te gaan in een plotse vernauwing.” Vervelende bottleneck die de koers onnodig vroeg uit haar ritme haalt, vinden de ploegen. De Eikenmolen zorgt bovendien voor twee spoorwegovergangen. “Als organisatie willen we hier oor naar hebben”, besluit Peter Debaveye.

Het parcours

De Eikenmolen wordt vervangen door de Tiegemberg en de Boembeek. Hiermee stijgt aantal hellingen naar 12. Voor de rest blijft het in 2020 grondig hertekende parcours nagenoeg onveranderd.

De ploegen

Voor de elitewedstrijd op 28 februari staan alvast opnieuw 17 van de 17 toegelaten WorldTour-ploegen aan de start. Wat weten we nu al? BORA-hansgrohe komt met een opvallend sterke equipe voor de dag, met Sagan als speerpunt. Alexander Kristoff doet nog een gooi naar winst in Kuurne. Tom Pidcock komt aan de start voor Ineos Grenadiers. En Deceuninck – Quick-Step laat voorlopig niet in z’n kaarten kijken.