Student aan het roer van Voormezele

Wie denkt aan de voorzitter van een voetbalclub, denkt meteen als figuren als Marc Coucke, Bart Verhaeghe of Joseph Allijns. Ervaren rotten van boven de vijftig, gepokt en gemazeld in de zakenwereld of het bedrijfsleven. Maar bij Gold Star Voormezele, uit derde provinciale A, pakken ze het anders aan. Sinds een paar maanden is Jesse Duflouq daar voorzitter. Jesse is een 19-jarige student en zo de jongste voetbalvoorzitter van het land. Reden genoeg dus om de thuiswedstrijd van Voormezele tegen leider Merkem Sport mee te pikken en te zien hoe de piepjonge voorzitter zijn club leidt.