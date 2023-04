Storck volgend jaar - allicht - geen trainer meer van KVK

Andere eigenaar ?

Even opmerkelijk is de reden die Storck opgeeft waarom hij niet langer trainer zal zijn bij de Veekaa. Volgens Storck komt er een nieuwe eigenaar bij KV Kortrijk. En is het niet langer CEO Mathias Leterme die het beslissingsrecht heeft in de keuze van een trainer, maar wel die nieuwe eigenaar. En Storck verwacht niet dat de keuze op hem zal vallen als T1.

Die zoektocht naar een eventuele nieuwe eigenaar zou lopen via een Amerikaanse zakenman. En Storck verwacht dat die nieuwe eigenaar de club zelfs zal doorverkopen. Opmerkelijke woorden alvast. Bij KV Kortrijk zelf vallen zijn woorden niet te bevestigen. Wel geeft de uitleg van Storck aan dat er beweging zit in het eigenaarschap van de club.

Beweging in het dossier

Sinds 2015 al is KV Kortrijk in handen van de Maleisiër Vincent Tan. Maar meer dan een papieren eigenaar is hij eigenlijk nooit geweest. Een nieuw stadion, een nieuw oefencomplex, het is allemaal bij beloftes en hoogstens een intentieverklaring gebleven. Dit stilaan tot onvrede van heel wat mensen. Bij het begin van het seizoen al roerden ook de supporters zich tegen de eigenaar. Een protest dat eigenlijk nooit echt verstomd is. (Lees verder onder de foto)

Te koop

De geruchten dat KV Kortrijk te koop is, zwellen zo al wel even aan. Destijds kocht Tan de club voor vijf miljoen euro. Hij zou de club nu wel willen overlaten. Bedragen van vijftien tot twaalf miljoen circuleren al een tijd. De woorden van Bernd Storck geven aan dat er beweging zit in het dossier.

Exit 'redder Storck'

Maar Storck laat dus vandaag weten dat niet hij de oefenmeester zal zijn komend seizoen. De 59-jarige Duitser nam in november vorig jaar de taak bij Kortrijk over van Adnan Custovic. Die werd ontslagen. De Bosniër was pas sinds begin september in dienst bij de West-Vlamingen, waar hij op zijn beurt Karim Belhocine had vervangen. Storck kon alvast watzijn voorgangers niet konden: met een ijzeren discipline en in zijn geheel eigen stijl bracht hij KV Kortrijk in veilige wateren. Waardoor KVK komend seizoen voor het zestiende seizoen op rij in de hoogste klasse speelt. Storck hoopt - tot slot - dan een nieuwe eigenaar wel bereid is om te investeren in de club. "Want dat zal nodig zijn om zich volgend seizoen te redden."