Stoffel Vandoorne verovert wereldtitel in Formule E!

Stoffel Vandoorne heeft zich zondag voor het eerst in zijn carrière tot wereldkampioen in de Formule E gekroond. Hij verzekerde zich van de titel dankzij een tweede plaats in de tweede ePrix van Seoel.

De 30-jarige West-Vlaming begon aan de laatste race van het seizoen met een voorsprong van 21 punten op de Nieuw-Zeelander Mitch Evans van Jaguar, zijn enige overgebleven concurrent. Die werd zondag zevende. De dagzege in de Zuid-Koreaanse hoofdstad was voor de Zwitser Edoardo Mortara van Rokit Venturi Racing, die zijn vierde seizoenszege behaalde. De Brit Jake Dennis van Avalanche Andretti vervolledigde het podium.

"Beste gevoel ooit"

"Dit is het beste gevoel ooit", zei de Mercedes-rijder na afloop. "We hebben een heel regelmatig seizoen afgewerkt. De auto was fantastisch en het team heeft uitstekend werk geleverd. Iedereen van ons verdient dit. Wat wij hebben verwezenlijkt, is iets speciaals", stelde de nieuwe wereldkampioen.

Vandoorne won dit seizoen slechts één ePrix, namelijk die van Monaco, maar toonde zich bijzonder regelmatig. Amper één keer finishte hij buiten de top tien in Mexico. Acht keer stond de West-Vlaming op het podium. In de eindstand totaliseert Vandoorne 213 punten. Evans is tweede met 180 punten, Mortara derde met 169 punten.

In 2010 won Vandoorne als 18-jarige de F4 Eurocup 1.6, twee jaar later de Eurocup Formula Renault. In 2015 stak hij de titel in de GP2 (Formule 2) op zak, waarna hij bij McLaren een zitje in de Formule 1 kreeg. In dat wereldkampioenschap werd hij in 2017 en 2018 telkens zestiende. Daarna werd hij in de koningsklasse testrijder voor Mercedes en ging hij het kampioenschap voor elektrische wagens rijden. Daarin werd hij in 2019 zestiende, in 2020 tweede en vorig jaar negende. Vandoorne volgt als wereldkampioen Formule E zijn Nederlandse teamgenoot Nyck de Vries op.