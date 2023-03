Stoffel Vandoorne start op pole in Sao Paulo

In de finale van de kwalificaties was de West-Vlaming, die zondag zijn 31e verjaardag viert, sneller dan de Portugees Antonio Félix da Costa. De Nieuw-Zeelander Mich Evans (Jaguar) en de Zwitser Edoardo Mortara (Maserati) mogen als halvefinalisten op de tweede startrij postvatten.

Het is voor Vandoorne de achtste polepositie, de eerste dit seizoen. De Belg verdedigt zijn wereldtitel, maar deed dit jaar nog niet beter dan een zevende plaats, bij de vorige ePrix, eind februari in Kaapstad. In de WK-stand is hij met elf punten dertiende.