Stoffel Vandoorne uit Roeselare is de officiële reservepiloot bij Peugeot in dit kampioenschap. Hij zal plaatsnemen in de Hypercar 9X8 N.94 aan de zijde van de Fransman Loïc Duval en de Amerikaan Gustavo Menezes.

Dit jaar eindigde Vandoorne als titelverdediger op de elfde plaats in het Formule E-kampioenschap. In het seizoen 2021 was de Rumbekenaar al WEC-rijder. Hij werd toen tweede in het kampioenschap in de categorie LMP2.