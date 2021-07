Stoffel Vandoorne moet vrede nemen met twaalfde stek in Londen

Vandoorne was in de Britse hoofdstad nochtans van op poleposition gestart en hield aanvankelijk ook tijdens de race goed stand, al moest hij halverwege de leiding wel afstaan aan de Braziliaanse voormalige F1-piloot Lucas di Grassi (Audi). Even later zorgde een contact met de Brit Oliver Rowland (Nissan e.Dams) er voor dat onze landgenoot ver terugzakte, naar zowat het midden van het pak. In het slot van de race kon Vandoorne nog wel enkele plaatsen opklimmen om zo twaalfde te worden, na gedoe omtrent een al dan niet diskwalificatie voor Di Grassi. De zege was voor de Brit Alex Lynn (Mahindra Racing).

Zaterdag werd Vandoorne achtste in de eerste ePrix van Londen, die werd gewonnen door de Brit Jake Dennis (BMW i Andretti). Hij sprokkelde toen zes punten, na drie puntenloze GP's. Met de drie punten van zondag komt hij met zijn totaal van 63 punten op de veertiende plaats terecht, op 32 punten van de Nederlandse leider Nyck de Vries (Mercedes EQ).

De laatste twee WK-manches vinden op 14 en 15 augustus plaats in de Duitse hoofdstad Berlijn.