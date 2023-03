Stoffel Vandoorne finisht als zesde in Sao Paulo

Stoffel Vandoorne (DS-Penske) is zaterdag als zesde geëindigd in de ePrix van Sao Paulo, de zesde manche in het wereldkampioenschap Formule E. De Kortrijkzaan, die zondag zijn 31e verjaardag viert, was gestart vanop de pole.

De overwinning was voor de Nieuw-Zeelander Mitch Evans (Jaguar). Die haalde het voor zijn landgenoot Nick Cassidy (Envision Racing) en de Brit Sam Bird (Jaguar).

In de zestiende ronde moest Vandoorne zijn koppositie afstaan en in de laatste rondes verloor hij nog meer terrein. Hij werd zo zesde, nog steeds zijn beste uitslag van het seizoen. Vandoorne verdedigt zijn wereldtitel in de Formule E, maar deed tot voor zaterdag nog niet beter dan een zevende plaats, bij de vorige ePrix, eind februari in Kaapstad.

In de WK-stand is hij met 22 punten elfde. De Duitser Pascal Wehrlein (Porsche), zaterdag zevende, blijft WK-leider met 86 punten. De volgende afspraak in de Formule E is in Berlijn, waar op 22 en 23 april twee ePrix op het programma staan.