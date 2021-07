Stoffel Vandoorne eindigt als veertiende in kwalificaties voor eerste ePrix in Londen

Kortrijkzaan Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ Formula E Team) is zaterdag als veertiende geëindigd in de kwalificaties voor de eerste van twee Grote Prijzen in Londen, de twaalfde en dertiende WK-manche van het seizoen.

Vandoorne was 's ochtends bij de vrije trainingen nog van de baan gegaan. Zijn wagen was op tijd hersteld, maar de Kortrijkzaan kon zich niet plaatsen bij de beste zes rijders die streden om de pole voor de eerste ePrix van Londen, zaterdag vanaf 15u55.

De pole was uiteindelijk voor de Brit Alex Lynn (Mahindra Racing), de tweede in zijn carrière in de Formule E.

Vandoorne pakte in zijn laatste drie Grote Prijzen geen enkel punten en zakte zo in de tussenstand terug naar de dertiende plaats met 54 punten. De Brit Sam Bird (Jaguar Racing) is de leider met 81 punten.