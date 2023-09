Stof slikken bij gravelbiken in Kooigem

Gravel is in! Dat is zelfs zo bij dertig graden en meer. Koninklijke Wielerclub “Sport en Nering" uit Kooigem is - samen met een organisatie uit Beernem - tot nu toe de enige die van gravelen niet alleen een toertocht, maar ook een wedstrijd maakt.

Gravelbiken, in Kooigem. In de Provence van Kortrijk, zo voelde het gisteren toch aan. Gravelbiken is in, en in Kooigem hebben ze dat gesnapt door niet alleen een FUNwedstrijd maar ook een wedstrijd voor junioren in te richten.

Samen met de gravelwedstrijd in Beernem zorgt de organisatie in Kooigem zo voor een unicum in West-Vlaanderen. Ze geven ook een platform aan de jeugd met een juniorenwedstrijd. De keuze voor een gravelwedstrijd moet de discipline aantrekkelijker de maken bij de jeugd en het bredere publiek.