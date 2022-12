Stoel Carl Hoefkens wankelt na gelijkspel en fluitconcert

Club Brugge heeft op eigen veld niet kunnen winnen van OH Leuven op de 18e speeldag in de Jupiler Pro League. Blauw-zwart en zeker coach Carl Hoefkens konden zich nochtans geen misstap veroorloven, na de bekerblamage van woensdag tegen STVV (1-4).

Club Brugge heeft de sluimerende crisis niet kunnen bezweren. De landskampioen speelde maandag 1-1 gelijk tegen Oud-Heverlee Leuven in het Jan Breydelstadion. Ferran Jutglà (44.) zette een strafschop om in het slot van de eerste helft. Diep in de blessuretijd bracht Nachon Nsingi (90.+4) de bezoekers langszij.

Vooral coach Carl Hoefkens stond onder druk na de bekerblamage van woensdag tegen STVV (1-4). Zijn team ging allerminst verschroeiend van start in een match die maar moeilijk op gang kwam. Op slag van rust had blauw-zwart de voorsprong dan toch beet. Buchanan ging neer in de zestienmeter na contact met Mendyl. Na het raadplegen van de beelden wees ref Bert Put naar de penaltystip. Jutglà prikte de strafschop binnen. OHL liet in de eerste helft geen enkele doelpoging optekenen.

Fluitconcert

Na de pauze dreigden de bezoekers. Het leer belandde na een vrije trap van Kiyine bij Maertens. Mignolet bracht redding op zijn schot. De rebound van Patris keerde Meijer voor de lijn. Even later hobbelde een afgeweken bal van Nsingi net naast het doel van Mignolet. Aan de overzijde zag Nusa een trap met zijn scheenbeen rakelings naast gaan. Jutglá besloot op Cojocaru. Met lede ogen moest Hoefkens in de blessuretijd toezien hoe een schot van Schrijvers bleef hangen bij Mata. Nsingi was goed gevolgd en duwde de 1-1 tegen de netten. Een striemend fluitconcert volgde voor de blauw-zwarte troepen. Na het affluiten verdween Hoefkens meteen de spelerstunnel in. Veel supporters verlieten ook meteen het stadion. Er rijzen nu grote twijfels of Carl Hoefkens ook volgend jaar nog op de bank zal zitten bij de Bruggelingen.

In de stand blijft Club Brugge vierde met 34 punten, op 12 punten van Racing Genk. De leider speelt om 18u15 een uitduel tegen KV Kortrijk. OHL klimt naar de achtste stek met 26 punten.