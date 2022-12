Stoel Carl Hoefkens wankelt

Club Brugge ontvangt vandaag om 13u30 OH Leuven op de 18e speeldag in de Jupiler Pro League. Blauw-zwart en zeker coach Carl Hoefkens kunnen zich geen misstap veroorloven, na de bekerblamage van woensdag tegen STVV (1-4).

Die blamage van woensdag tegen STVV toont nog maar eens het seizoen met twee gezichten van Club Brugge aan. In de Champions League schitterde blauw-zwart met een tweede plaats in groep B en de historische kwalificatie voor de tweede ronde. Maar in België loopt het veel moeizamer. Club is na 17 speeldagen pas vierde in de Jupiler Pro League, op dertien punten van koploper Racing Genk. In de Croky Cup eindigde het parcours woensdag.

Na het crisisberaad van donderdag mocht Hoefkens aanblijven bij Club Brugge. Maar enkel winst tegen OHL kan de rust doen weerkeren bij de landskampioen.

OHL op zijn hoede

"Een wedstrijd tegen Club Brugge is nooit gemakkelijk, maar nu ben ik nog meer op mijn hoede, " zegt OHL-trainer Marc Brys, maar "STVV heeft aangetoond dat het niet onmogelijk is om iets te rapen in het Jan Breydelstadion."

Het is alvast verrassend dat Andreas Skov Olsen is er straks niet bij is tegen OH Leuven.