Voor veel wielrenners is deze kerstperiode vooral een periode van bang afwachten. Ook Stijn Steels is een van die wielrenners, alleen heeft hij zelf de knoop doorgehakt. Hij stopt met wielrennen.

Timothy Dupont vond onderdak in de Tarteletto-Isorex stal, maar voor Benjamin Declercq en de jongens van B&B Hotels is er nog steeds geen witte rook. Stijn Steels heeft de vlucht vooruit genomen. Na zijn ontslag bij Quick.Step-Alpha Vinyl en zijn zware val in de Zesdaagse van Gent, heeft hij de knoop doorgehakt. Hij hangt zijn koersfiets definitief aan de haak.