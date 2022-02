In de aanvangsfase van Gent-Staden is het vooral Alec Segaert die hoge ogen gooit. Nadat hij zich eerst nog alleen aan een ontsnappingspoging waagde, kreeg hij in een tweede poging steun van Guillaume Seye en Stijn Siemans. Het is uiteindelijk die laatste die de zege in Staden meegraait. Seye en Segaert mogen nog mee op het podium.