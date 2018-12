Sterk Kortrijk pakt punt tegen leider Genk

De leider had tegen Kortrijk twintig minuten nodig om de motor op gang te krijgen. Op een zompige mat vond Trossard in de zestien topschutter Samatta, die zijn reputatie alle eer aandeed en zijn elfde van het seizoen snoeihard in het dak van het doel schoot, 1-0. Genk leek gelanceerd en Pozuelo trapte nauwelijks drie minuten later na een knappe individuele actie tegen de staak. Kortrijk hapte naar adem en ontsnapte binnen vijf minuten nog twee maal aan de 2-0. Eerst trapte Pozuelo op Kaminski na een lange ren van Maehle, vervolgens zag Trossard zijn doelpunt afgekeurd worden voor buitenspel. Kortrijk kon daar weinig tegenoverzetten tot Rolland in de slotminuut van de eerste helft op wandel ging in de zestien. De Fransman vond De Sart die de gelijkmaker tegen de touwen pegelde.

Na rust behield Genk de controle, maar het vele balbezit leidde niet tot grote kansen. Malinovskyi probeerde het meermaals vanop grote afstand, maar zijn vizier stond niet scherp. Kortrijk loerde op de counter en dat loonde bijna een kwartier voor tijd. Invaller Chevalier kwam een kwartier voor tijd alleen voor Vukovic, maar trapte onbegrijpelijk naast. In de absolute slotfase - gekruid door de vele fouten aan Kortrijkzaanse zijde - misten invallers Gano en Nastic de laatste Genkse mogelijkheden.

In de tussenstand behoudt Genk de leiding. De Limburgers (39 ptn) tellen vijf punten meer dan eerste achtervolger Club Brugge (34). Antwerp (32) kan zondag nog over blauw-zwart naar de tweede plaats springen, als het wint bij Cercle Brugge. Kortrijk boekte sinds het aanstellen van Yves Vanderhaeghe als T1 een knappe 7/9 en schuift zo op naar de negende plaats in het klassement.