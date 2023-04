Sterk Club vergeet te scoren op Westerlo

Club Brugge is er zaterdagavond op de 33e speeldag in de Jupiler Pro League niet in geslaagd de zege te pakken in het Westelse Kuipje. Het bleef 0-0.

Club had van bij het begin van de partij de bovenhand. Noa Lang en Ferran Jutgla wrongen enkele grote mogelijkheden echter de nek om. Na de pauze bleef het spelbeeld onveranderd. Club viel aan en Jutgla leek even voorbij het uur het openingsdoelpunt te hebben gescoord, maar de VAR oordeelde dat zijn poging niet helemaal over de doellijn was. Club-huurling Maxim De Cuyper had hem net voor de lijn gekeerd. In het slot zette blauw-zwart nog alles op alles. Westerlo kreunde onder de aanvalsgolven, maar hield stand. Eindstand: 0-0.

Club (56 punten) klimt in de tussenstand voorlopig over concurrent AA Gent (55 punten) naar de vierde plaats, maar de Buffalo's kunnen zondag twee punten weglopen bij blauw-zwart bij een overwinning in Mechelen. Het felbegeerde ticket voor de Champions' play-offs verdwijnt zo verder uit het zicht. Westerlo (50 ptn) blijft knap zevende en op koers voor de Europe play-offs.