Steen verlengt WBC Youth-wereldtitel

De hoofdkamp van de Allerheiligenmeeting in Izegem was het wereldtitelgevecht tussen Sebastiaan Steen en Janos Andras Vass uit Hongarije. Het was de eerste keer dat de Zedelgemnaar zijn jeugdwereldtitel moest verdedigen na zijn kamp tegen een andere Hongaar Kovacs. Toen duurde het gevecht de volle tien ronden, en won Steen unaniem op punten.

In Izegem verliep het helemaal anders. Na welgeteld 13 seconden pakte Steen uit met een links-rechtscombinatie, en werd Vass al een eerste keer geteld. Daarna was hij een vogel voor de kat; voortdurend in het defensief tegen de harde slagen van Steen. Net voor de gong werd een nieuwe rechtss Vass fataal. Hij ging neer, en werd definitief uitgeteld.

"Ergens toch verwacht"

Zo verdedigde Sebastiaan Steen met verve zijn WBC jeugdwereldtitel bij de welters. "Dat het zo snel zou gaan, had ik niet verwacht, maar dat het met KO zou gebeuren, dat weer wel. We hebben de jongste tijd hard op kracht gewerkt, en dat heeft vandaag geloond," vertelde de wereldkampioen achteraf. Trainer Filiep Tampere beaamde de nieuwe aanpak. "We hebben met Sebastiaan gewerkt op zijn slagen. Hij staat er nu veel meer, en dat resulteert in de kracht van zijn slagen. De KO kwam niet onverwacht."

Ondanks het succes twijfelt Steen aan zijn bokstoekomst. "Ik begrijp dat," zegt Tampere, "hij heeft een drukke job, en mentaal is hij niet honderd procent op het boksen gericht. Het zou jammer zijn, want hij heeft echt wel talent." "Vanavond doe ik daar geen uitspraken over," liet Steen niet in zijn kaarten kijken. "Het is inderdaad een zware combinatie, maar nu ga ik toch gewoon eerst genieten van deze nieuwe wereldtitel."