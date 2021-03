Start Ronde afwisselend in Brugge en Antwerpen?

Start de Ronde Vlaanderen vanaf 2023 om de beurt in Brugge en Antwerpen? Het is een van de pistes die op tafel ligt in de onderhandelingen tussen beiden steden en Flanders Classics.

Antwerpen betaalt nu al jaarlijks 400.000 euro als startplaats en met een beurtrol wil Brugge een opbodoorlog vermijden. Volgens burgemeester Dirk De fauw gaan de onderhandelingen de goeie richting uit. In 2022 zal Vlaanderens Mooiste nog eens in Antwerpen starten. De stad van Bart De Wever wil nog een grand départ na twee corona-edities. Vanaf 2023 ligt de weg naar Brugge open. De stad was van 1998 tot en met 2016 de startplaats van De Ronde. En het stadsbestuur wil het monument nu maar wat graag terug naar Brugge halen.

Dirk De fauw, burgemeester Brugge: "Brugge is een wielerstad. We doen er alles aan om het wielergebeuren in de kijker te plaats. De Ronde is het monument. Iedereen wil erbij zijn. We komen graag als werelderfgoedstad zo in beeld. Bovendien is er een economische return. Binnen twee jaar zal het voor restaurants en hotels een echte opsteker zijn. Kan er een beurtelings systeem ontstaan? Dat behoort tot de mogelijkheden."

Bekijk ook: