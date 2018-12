Standard haalt 4-1 zege tegen Zulte Waregem

Mehdi Carcela nam in de eerste helft beide doelpunten voor zijn rekening. Hij scoorde in de 11e en de 36e minuut. Na de pauze verdubbelde Renaud Emond de voorsprong met goals in de 57e en de 69e minuut, die laatste vanop de penaltystip. Zulte Waregem moest na diezelfde fase met tien voort. Marvin Baudry, die binnen de zestien de fout op Moussa Djenepo maakte, werd met een tweede geel naar de kant gestuurd. In de 89e minuut kreeg ook Essevee een strafschop, maar liet Davy De Fauw de kans liggen om vanop elf meter de eer te redden. Hij zag zijn panenka gestopt door Guillermo Ochoa en kreeg ook in de rebound de bal er niet in. Zijn teammaat Mikael Soisalo lukte dat bij de derde poging alsnog wel.

In de stand nadert Standard de top zes. Zulte-Waregem is dertiende met 17 punten, slechts drie meer dan hekkensluiters Moeskroen en Lokeren.