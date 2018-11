Stan Dewulf wint Flandrien voor beloften

Stan Dewulf kreeg de prijs voor zijn overwinning in Parijs-Roubaix voor beloften. Op de Velodroom van Roubaix liet hij de Nederlander Julius Van den Bergh achter zich. Dewulf die uitkomt voor Lotto-Soudal U23 mag je best al een kasseivreter noemen. Bij de juniores werd hij eerder al derde in Parijs-Roubaix. Daarnaast won hij onder meer twee ritten in de Le Triptyque des Monts et Châteaux waar hij ook 2 werd in het eindklassement. In Luik-Bastenaken-Luik eindigde hij als 6de.

Vanaf augustus mocht hij als stagiair al eens proeven van het echte werk bij Lotto-Soudal. Vanaf 1 januari maakt hij dan definitief de overstap naar het profpeloton bij de Belgische wielerploeg.

Lees ook: