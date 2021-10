Stan Dewulf boekt eerste profzege na dag in aanval

Dewulf reed bijna de hele dag aan het front van de 177 kilometer lange wedstrijd, waarvan het grootste deel op een heuvelachtig lokaal circuit in aankomstplaats Châteaulin werd afgewerkt. De West-Vlaming maakte deel uit van een kopgroep van 28 die zich na een furieus begin afscheidde, maar reed daaruit al snel met drie Franse renners weg. T

oen in de finale een achtervolgende groep druk kwam zetten, probeerde Dewulf het opnieuw. Toch kwamen de achtervolgers aansluiten, het sein voor Dewulf om nogmaals op zijn eentje in de aanval te gaan. Deze keer de juiste move, want de achtervolgende groep kwam niet meer aansluiten. Dewulf won solo, met beperkte voorsprong voor een groepje waar de Fransen Valentin Madouas en Mathieu Burgaudeau naar de tweede en derde plaats sprintten.

De 23-jarige Dewulf is al drie jaar prof, maar kon nooit eerder winnen op UCI-niveau. Dit jaar was hij daar wel al een paar keer dichtbij, met tweede plaatsen in een etappe en de eindstand van de Ronde van Wallonië, en ook topvijfplaatsen in een etappe van de Vuelta, Parijs-Tours en Binche-Chimay-Binche.