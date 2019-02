Stadsderby start van belangrijke weken voor Club Brugge

“Natuurlijk moet het beter," zegt Leko. "We werken daar hard aan, maar het seizoen is nog volop bezig. We staan nog altijd op de tweede plaats en hebben Genk nog in het vizier. De focus moet nu gewoon liggen op zondag, op de derby. Iedere match is enorm belangrijk, de derby uiteraard ook. De groep wil een goed resultaat neerzetten om met vertrouwen richting het tweeluik Salzburg-Genk te gaan.”

Plooien glad gestreken met Vormer

Het onderwerp van de vorige speeldag kreeg geen gehoor meer op de persconferentie vrijdag. “Ik had wel verwacht dat de pers nog eens wou terugkomen op de vervanging van Ruud tegen Gent. Jullie hoeven je geen zorgen te maken, we hebben het voorval intern uitgepraat. Zo’n wissel kan gebeuren, het hoort bij het voetbal. Ruud en ik werken al 20 maanden samen, wonnen samen een titel, Supercup, hij won de Gouden Schoen en verlengde zijn contract. Er zit dus geen storing op de relatie, we hoeven dit niet te dramatiseren.