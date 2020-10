Stad Roeselare: "We werken wél positief mee aan toekomst KSV Roeselare"

In een persbericht laat Stad Roeselare vandaag weten dat ze wél positief willen meewerken aan de toekomst voor KSV Roeselare. Het reageert daarmee op uitspraken die in de krant verschenen na mogelijke Zweedse interesse voor een overname.

Afgelopen dagen verschenen berichten in de media over Zweedse interesse voor een overname van het failliete KSV Roeselare. Maar die interesse sprong af, en dat was de schuld van stad Roeselare, aldus de onderhandelaars.

"Niets van aan", reageert het stadsbestuur nu. Wij willen wél meewerken aan een nieuwe toekomst voor KSVR, net zoals de stad al meewerkte aan de continuïteit van de jeugdwerking. Maar dit kan enkel op basis van transparantie, duidelijkheid en een concreet dossier."

En dat was in deze volgens de stad dus absoluut niet het geval. Zo was het volgens de stad volledig onduidelijk wie de investeerders waren en werd hun identiteit niet meegedeeld.

