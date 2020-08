Stad Ieper vereerd met komst van WRC-rally

"Al meer dan een halve eeuw is het rallyweekend een van de sfeervolste en meest levendige weekends in onze stad", klinkt het bij burgemeester Emmily Talpe (Open VLD). "Er is een nauwe samenwerking tussen het stadsbestuur en de organisator Club Superstage. Toen die het project voorstelde, hebben we er meteen onze schouders mee onder gezet. We zijn vereerd gaststad te mogen zijn van dit uniek gebeuren, een eerste WRC in ons land. Dit zal bovendien mooie promotie zijn voor onze stad. We zijn ervan overtuigd dat alle deelnemers, media en bezoekers zullen genieten van de gezelligheid en het prachtige historische kader van de Grote Markt en de binnenstad, een decor dat de Ypres Rally al decennia een unieke uitstraling geeft."

Zwaard van Damocles

Wat betreft de organisatie is het nog afwachten hoe de coronacrisis verder evolueert, zo benadrukt de burgemeester. "Dat hangt uiteraard als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de organisatie. Voor de Montebergrally eind augustus werden door de gouverneur beperkingen opgelegd. Het is nu uiteraard nog te vroeg om uitspraken te doen voor eind november, maar sowieso zullen we in nauw overleg met Club Superstage de nodige voorzorgen nemen opdat dit veilig én coronaproof kan doorgaan."

Ook schepen van Evenementen en Citymarketing Diego Desmadryl is bijzonder tevreden met de WK-manche. "Dit event zal onze stad opnieuw, na de wielerklassieker Gent-Wevelgem van 11 oktober, internationaal in de kijker zetten. Dat we daarbovenop ook nog de nieuwe wereldkampioen zullen kennen, maakt het enkel maar mooier. Door de onbekende en atypische klassementsproeven voor WRC-teams, zou dit wel eens een zeer spannende eindstrijd kunnen worden. Er werd door alle partijen hard gewerkt om dit te realiseren en momenteel tekenen we aan een volledig nieuw format in het kader van bereikbaarheid en veiligheid. Ik hoop alvast dat de evolutie van het coronavirus zal toelaten dat rallyliefhebbers naar Ieper kunnen afzakken."

