Mandel ging vorige week al met 0-8 onderuit tegen Charleroi. Ook toen was er applaus van de tegenstander. Een hart onder de riem voor een ploeg die het heel moeilijk heeft in eerste nationale. Bijna waren ze failliet, maar door enkele lokale investeerders blijft Mandel toch bestaan. Voorlopig nog met jonge jongens, in afwachting van meer ervaren spelers.