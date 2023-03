Sprinters aan zet in Bredene Koksijde Classic?

Net als in Nokere Koerse start Tim Merlier (Soudal Quick-Step) vrijdag in de Bredene-Koksijde Classic als een van de topfavorieten.

De wedstrijd in West-Vlaanderen eindigt meestal op een massasprint en dan denkt men automatisch aan de Belgische kampioen, die nu al aan vijf zeges zit. Naast Nokere won hij de openingsetappe van de Ronde van Oman, twee ritten in de UAE Tour en de openingsrit van Parijs-Nice. De Bredene-Koksijde Classic won hij in 2021 al eens.

De renners moeten straks twee keer over de Kemmelberg en daartussen volgen ook de Scherpenberg en de Rodeberg. Het is eveneens uitkijken naar de winnaar van vorig jaar, de Duitser Pascal Ackermann.

"In Nokere heeft Merlier laten zien dat de conditie heel goed is. Hij pakte daar weer een mooie overwinning en ook de manier waarop was mooi", stelt sportdirecteur Iljo Keisse.

Bert Van Lerberghe werd in het interview na de wedstrijd fel bejubeld door Merlier, maar de Belgiche kampioen had ook wel wat kritiek op andere teamgenoten. "Van Lerberghe reed een schitterende koers, maar dat deden ook Stan Van Tricht en Jannik Steimle. Ik denk dat Merlier vooral doelde op Ethan Vernon. Die was inderdaad wat minder, maar hij sukkelt met een knieblessure. Misschien had Vernon in de slotronde toch wel wat meer mogen doen. Gelukkig was Van Lerberghe zo sterk dat hij alles kon controleren en daarna nog eens Merlier naar voor kon loodsen."