Spots op Ingelmunster voor BK Tijdrijden

In Ingelmunster wordt vanmiddag het Belgisch Kampioenschap Tijdrijden gereden. Het parcours loopt over Izegem en is meer dan 12 kilometer lang. Vanaf 11 uur vanmorgen is het centrum van Ingelmunster afgesloten, tot acht uur vanavond.

De Brigandsgemeente kijkt vanmiddag vooral uit naar de prestatie van thuisrijder Yves Lampaert, één van de topfavorieten voor de Belgische titel. Misschien wordt het een duel met zijn ploegmaat Remco Evenepoel. De West-Vlaming start in eigen gouw met gezonde ambitie, maar beseft dat hij een superdag zal moeten hebben om zich een tweede keer (na 2017) tot Belgisch kampioen tijdrijden te kronen.

"Ik denk dat de 'Areokogel' wel het meeste kans maakt op die mooie trui. Ik ga proberen mijn vel duur te verkopen, maar Remco kloppen, zal moeilijk zijn. In de afgelopen Baloise Belgium Tour toonde hij dat hij weer helemaal terug is. Ik kan natuurlijk rekenen op mijn fans en ga zeker voor het hoogst haalbare. Walter Planckaert zei ooit: 'je weet nooit dat een olifant een haas pakt', dus daar denk ik dan maar aan." Dat de tijdrit 37,6 kilometer lang is, is zeker niet in mijn voordeel. Ik ben sterker in korte tijdritten , maar je weet nooit. Het zal trouwens niet alleen tussen Evenepoel en mezelf gaan. Ilan Van Wilder, Frederik Frison, Rune Herregodts en Brent van Moer kunnen ook aardig tegen de tijd fietsen."

Een uitgebreid verslag, met reacties van renners en supporters, ziet u vanavond in het nieuws vanaf 18 uur.

LEES OOK: