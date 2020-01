Sport Vlaanderen-Baloise op stage in Calpe

De renners van Sport Vlaanderen-Baloise bereiden zich in het Spaanse Calpe voor op het nieuwe wielerseizoen. Onze journalist trok in het spoor van de West-Vlaamse coureurs naar de Costa Blanca.

Elke winter strijkt een groot deel van het wielerpeloton neer in Calpe om het seizoen voor te bereiden. Zo ook Sport Vlaanderen-Baloise, de jongerenploeg die vier jongens zag vertrekken.

Vorig seizoen was er één om snel te vergeten voor de ploeg. Sasha Weemaes won in Ruddervoorde, en Piet Allegaert in de Tour Eurométropole, daar houdt het mee op. Te weinig voor een team als Sport Vlaanderen-Baloise.

Het seizoen van de West-Vlamingen werd overschaduwd door pech. Jordi Warlop werd afgeremd door toxoplasmose en Kevin Deltombe brak zijn sleutelbeen. Aaron Verwilst hoopt indruk te maken in de Ardennenklassiekers. En er wordt ook veel verwacht van Edward Planckaert, die een rijtje naar voren schuift in de pikorde. Sport Vlaanderen Baloise start het seizoen op 30 januari in Mallorca.