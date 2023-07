Spelers van over hele wereld op padeltoernooi in Koksijde

Het komt oorspronkelijk uit Spanje, maar intussen is padel ook bij ons ontzettend populair. Dat merken ze dezer dagen ook in Koksijde waar het internationaal padeltoernooi volop aan de gang is.

Spelers van over heel de wereld kijken er elkaar in de ogen. Stuk voor stuk willen ze de finale halen, en dat zien de supporters graag gebeuren.

Jos Exteens, voorzitter tennis- en padelclub Koksijde: "Ze komen van over heel de wereld. Venezuela, Amerika, Colombia ook. Veel Spanjaarden uiteraard, want het is vooral in Spanje dat het heel populair is. En dat zijn dan, merken we, de betere spelers. Als de Spanjaarden spelen, dan zie je het niveauverschil merkelijk."

Er staan trouwens niet alleen professionals op het veld. "We hebben ervoor gezorgd in de aanloop naar het toernooi dat onze toeristen de kans krijgen om hier eens een balletje te komen slaan, onder begeleiding van goeie padeltrainers."

Na de finales van komende zondag, moet het padelveld meteen plaatsmaken voor een ander veld. Dan zorgen tennissers met aces en dropshots voor het spektakel.