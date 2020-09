Spelers KSV Roeselare trainen ondanks onzekerheid

De spelers hebben die beslissing als groep genomen. Doelman en boegbeeld Wouter Biebauw: “Aan ons zal het niet liggen. We nemen onze verantwoordelijkheid en trainen. We kunnen het niet maken voor de 300 jeugdspelers en de 45 mensen die werken voor deze club, dat wij de handdoek zouden werpen. Het is natuurlijk enorm frustrerend, ook al omdat dit niet de eerste keer is dat het extra-sportief dreigt te ontsporen. We hebben de voorbije jaren telkens sportief goed onze streng kunnen trekken. Maar vorig seizoen was er al bijna het faillissement. En nu vrees ik dat we er nog erger voor staan. De tijd is vooral erg kort. Maar wij zullen trainen en alvast niet sportief de handdoek werpen.”

Bestuur belooft uitleg woensdag of donderdag

Volgende zondag speelt SV Roeselare z'n eerste officiële wedstrijd voor de beker, tegen Rebecquoise. Maar als alle contracten vals lijken, en er dus officieel geen spelers verbonden zijn aan de club, dan kan Roeselare niet aantreden. Ook trainer Karel Fraeye reageert: " Het is, denk ik, typerend voor deze groep dat ze ondanks alles toch trainen. Het toont de vechtlust en het karakter van de spelers. Daarom hebben we hen ook aangetrokken. Het bestuur heeft ons gezegd dat er duidelijkheid komt woensdag, ten laatste donderdag."