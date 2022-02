Spelers KRC Harelbeke leren reanimeren

Alle spelers van KRC Harelbeke leren reanimeren. En dat kan in een acute situatie levens redden. Dat werd zo’n twee weken geleden nog maar eens bewezen.

Toen kreeg een speler van Desselgem een hartstilstand tijdens een match en hij kon gereanimeerd kon worden door het snelle ingrijpen van een speler uit het andere kamp. Maar Harelbeke ziet het ruimer: iedereen zou moeten kunnen reanimeren, waar en wanneer ook.

Een verpleegkundige van AZ Groeninge leerde de spelers gisteravond de technieken aan Robin Toye, speler: "Het is vooral de schrik overwinnen, misschien de eerste keer. Ik denk dat het belangrijk is dat we het vandaag leren. Veel spelers zijn nog jong en die hebben misschien nog nooit een opleiding gehad."

Oscar Van Mol: "Ik denk dat het vooral verschieten is. Maar na vandaag denk ik wel dat we heel wat bijgeleerd zullen hebben en dat er zeker enkelingen, als het ooit gebeurt, het tot een goed einde zullen brengen. We kunnen rekenen op elkaar."