Spelen zitten erop voor Julie Van de Velde

Ze had voor de 22,1 km op en rond de Fuji International Speedway ruim vier minuten meer nodig dan de Nederlandse Annemiek van Vleuten, die naar goud snelde. "Het was een degelijke tijdrit. Ik had geen supergevoel maar ik denk dat ik tevreden mag terugblikken", reageert ze. Van de Velde werd vorige maand tweede op het BK tijdrijden achter Lotte Kopecky.

Voor Van de Velde zitten de Spelen er nu op. Ze verlaat Japan met een dubbel gevoel. "In de wegrit kon ik in het eerste deel mijn werk doen maar ik was graag wat langer bij Lotte gebleven om haar nog te helpen. Dat was voor mezelf een kleine ontgoocheling. De tijdrit heb ik aangepakt als een extraatje en ik heb ook proberen te genieten."