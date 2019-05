Spanning voor kamp Persoon-Taylor stijgt

De psychologische oorlogsvoering voor het kamp Persoon-Taylor van nu zaterdag is alvast gestart. Bij aankomst in New York moest Persoon zich al meteen verplaatsen, omdat Taylor niet wilde dat ze in hetzelfde hotel verblijft.

Ondanks het feit dat Taylor contractueel het recht had dit te doen, ziet de entourage van Persoon het als een enorm onrespectvolle actie. De 34-jarige bokser verstopte haar frustratie niet. "Ik heb mijn valiezen moeten pakken en we hebben ons verplaatst naar een ander hotel. Het was niet aangenaam voor ons, ik vind het echt zielig."

Het was niet de eerste keer dat de Ierse entourage haar dwarszat, bij het tekenen van de contracten liep er ook al wat mis. "Ze proberen van alles om me te destabiliseren", legde Persoon vorige week uit. "Maar het zal niet werken, ik ben enorm gemotiveerd."

"Boksen is soms een beetje maffiosi"

Woensdag op de persconferentie kon Persoon Taylor voor de eerste keer in de ogen kijken. "Toen ik haar zag, dacht ik meteen: yes, ik ben groter dan haar. Dat zal alvast geen nadeel voor mij zijn, dus dat is leuk om te weten. Maar we zijn twee goede boksers, elk met een eigen stijl. Ik denk dat het zaterdag een goede kamp wordt. We gaan er volledig voor gaan en hopen op een overwinning. Best win ik met een KO, want op punten gaat het er ook niet altijd correct aan toe. Commerciële belangen spelen hun rol en boksen is soms een beetje 'maffiosi'. Daar ga ik me natuurlijk niet zomaar bij neerleggen. Ik mag die dingen niet in mijn hoofd steken en ga er volledig voor gaan. Ik ben er klaar voor, de kamp mag voor mij beginnen."

"Het gevecht in Madison Square gaat een mooie uitdaging worden. Het is een unieke mogelijkheid om samen met de beste boksers op de affiche te staan. Anderzijds verhoogt het de druk wel, maar het is ook een unieke kans", sloot de West-Vlaamse af.

Lees ook: