Slag om Vlaanderen blijft onbeslist

Dompé zorgde voor de eerste echte dreiging in de Slag om Vlaanderen. De winger van de Buffalo's zette Diatta in de wind, zijn uithaal dwong Horvath tot een save. In de 18e minuut stuitte Dompé opnieuw op de Amerikaanse doelman. Het leer kwam vervolgens bij Sorloth terecht, zijn voorzet werd door de vrijstaande David eenvoudig tegen de netten gekopt. De landskampioen reageerde met een botsende kopbal van Wesley, Kaminski bracht knap redding. Op aangeven van Bezus besloot Dompé aan de overzijde voorlangs. Beide teams gingen rusten met een 0-1 stand.

Rood voor Dennis

Voor rust kon het team van Ivan Leko niet overtuigen, en vroeg in de tweede helft kreeg de thuisploeg opnieuw een tik. Op vrije trap duwde Sorloth de bal tegen de buitenkant van de paal. In de 62e minuut bracht Esiti AA Gent echter in de problemen door een tweede gele kaart te pakken. Tegen tien Buffalo's kwam Club Brugge langszij via invaller Openda, die het leer binnen duwde na een rommelige fase. Dennis ging vervolgens vol met zijn studs op het scheenbeen van Souquet staan, na het bekijken van de beelden gaf ref Van Driessche de Brugse flankspeler een rode kaart. Het numerieke overtal was van korte duur, maar toch moest Kaminski AA Gent behoeden voor de 2-1 op pogingen van Cools en Denswil. Ook Horvath diende een kopbal van Rosted uit zijn kader te duwen. Club Brugge drong nog het meest aan voor de zege, maar de ploeg van Jess Thorup hield stand.

Club Brugge is opnieuw tweede in de stand, maar het telt nu net als nummer drie Antwerp 45 punten. The Great Old won zaterdag met 0-2 bij KV Oostende. Blauw-zwart volgt op negen punten van leider Racing Genk.