Skateboardster Lore Bruggeman gekwalificeerd voor Spelen in Tokyo

In de halve finales van het WK streetskateboarden van Rome is Lore Bruggeman uit Deerlijk op de 15e plaats geëindigd. Hoewel dat niet voldoende is voor een finaleplaats op het WK, mag ze deze zomer wel met haar skateboard naar de Spelen. Dat schrijft Sporza.

De Deerlijkse Lore Bruggeman (19) is gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Tokyo. En daar is ze zelf apetrots op, blijkt uit haar instagrampost. (lees verder onder de post)

De halve finales waren geen lachertje voor Bruggeman door de hoge moeilijkheidsgraad, maar de West-Vlaamse hield knap stand. Met haar 15e plaats doet ze 3 plekken beter dan in de kwalificaties.

Bruggeman eindigt als 3de Europese op de ranking voor de olympische tickets, en daarmee behaalt ze een mooi resultaat.

Axel Cruysberghs vandaag op de plank

Vandaag is het aan Axel Cruysberghs uit Poperinge, alias Axel Crusher, zoals hij vaker genoemd wordt in het milieu. Hij skatete donderdag naar een 7e plaats in de kwalificaties.