Sint-Elooisprijs Ruddervoorde dag later dan voorzien

De wedstrijd vindt wel een dag later plaats dan voorzien en is verschoven naar woensdag 19 mei. "Wij hadden als datum 18 mei vooropgesteld maar door het wegvallen van Puivelde Koerse zijn we naar woensdag 19 mei uitgeweken", meldt Jeroen Sap, de voorzitter van het organisatiecomité. "Of er tegen dan al publiek zal mogen aanwezig zijn, dat hangt van de coronamaatregelen af op dat moment. Wij hopen alleszins van wel. Het rennersdorp wordt toch verplaatst naar het domein Ridefort in Ruddervoorde. Die locatie kunnen we perfect afsluiten, zodat alleen de nodige personen daar binnen kunnen. Het complex is tevens groot genoeg, met verschillende ruimtes, om coronaproof plaats te voorzien voor inschrijvingen, meetings, en eventuele coronatesten".

Geen normale vergoedingen

"Het is niet gemakkelijk in deze tijden iets te organiseren. Niet alleen op logistiek vlak maar ook op financieel vlak. We hopen dat de wielerploegen er begrip voor hebben dat we de normale vergoedingen dit jaar niet kunnen betalen. Wij bieden hen wel de kans om eens een koers te kunnen rijden, en dat in een periode waarin de ene wedstrijd na de andere van de kalender verdwijnt, of doorschuift naar een latere datum. Wij moeten al flink in onze reserves tasten om dit te realiseren, dan hopen wij ook op begrip van hun kant", vervolgt Jeroen Sap.

Live te zien op regionale zenders

De wedstrijd wordt live uitgezonden op WTV-Focus en start om 13u00. Die vraag kwam er ook vanuit het gemeentebestuur zodat iedereen van thuis uit onze 65e Sint-Elooisprijs kan volgen", besluit Jeroen Sap. De laatste winnaar van de Sint-Elooisprijs was Sasha Weemaes die het in 2019, na een massasprint, haalde van Tim Merlier en Alfdan De Decker.