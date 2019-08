Simon Mignolet tekent bij Club Brugge

Simon Mignolet heeft zondagavond in een videoboodschap bevestigd dat hij onderweg is naar Club Brugge.

Het gerucht dat de vicekampioen gepolst zou hebben naar de doelman deed de voorbije dagen al de ronde, en eerder zondag schreven verschillende Belgische media dat de Rode Duivel maandag medische tests af zal leggen bij Club. Blauw-zwart meldt intussen dat er een princiepsakkoord is over de transfer.

"Dag Brugge-fans, ik ben net geland in Brussel", zegt de doelman in een filmpje op het Twitter-kanaal van Club. "Ik ben heel blij om terug in België te zijn. Dit is de late avond, ik zou zeggen 'stay tuned'. Want morgen (maandag, red) is er zeker meer nieuws."

Op de bank bij Liverpool

Mignolet zat zondag nog op de bank van Liverpool tijdens de verloren Community Shield tegen Manchester City. Club Brugge is al sinds het vertrek van Mathew Ryan in 2015 op zoek naar een doelman die constant is en op hoog niveau keept. Die lijkt het nu dus gevonden te hebben. Mignolet, 31 intussen, ruilde in 2010 Sint-Truiden voor Sunderland en verkaste drie jaar later naar Liverpool. Club bevestigde intussen op zijn site de nakende transfer. "Liverpool FC, Club Brugge en de speler bereikten vandaag een akkoord", schrijft blauw-zwart. "Na het afleggen van succesvolle medische testen ondertekent Simon een contract voor 5 seizoenen bij Club en kan hij aansluiten op training in het Club Brugge Basecamp."