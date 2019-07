Simon de Gendt pakt goud op WK zeilen, Emma Plasschaert grijpt naast een podiumplaats

In Japan is zeiler Simon de Gendt uit Oostende wereldkampioen geworden in de Laser Radial-klasse. In dezelfde klasse bij de vrouwen greep titelverdedigster Emma Plasschaert, ook al uit Oostende, net naast een podiumplaats. Na de laatste twee regatta's steeg ze van stek vijf naar vier.

Oostendenaar Simon De Gendt stond op het WK zeilen in het Japanse Sakaiminato zijn eerste stek niet meer af. Na een zesde en vijfde plaats op de slotdag won hij met twintig punten. De Australiër Zac West (26) en de Braziliaan Guilherme Perez (49) volgden in zijn spoor. Jan Heuninck eindigde als zesde met 82 punten. De Laser Radial is geen olympische categorie bij de mannen.

Bij de vrouwen moest Plasschaert, ook uit Oostende, in de eerste regatta van de dag tevreden zijn met de 31e plaats. Dat was haar minste resultaat en dat telde dus niet mee in haar totaalscore. In de laatste race werd ze dertigste. De West-Vlaamse sluit zo af met 106 punten en een vierde plaats in het klassement.

De Deense Anne-Marie Rindom (50 ptn) ging met de eindzege aan de haal. De andere podiumplaatsen waren voor de Nederlandse Marit Bouwmeester (86) en de Britse Alison Young (89).