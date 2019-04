Sidecar-duo wint eerste WK wedstrijd

In de zware zandbak van Lommel werd Vanluchene na een mindere start in de eerste reeks derde. Vanaf de achtste plaats, en met een kapotte stofbril knokte het duo Vanluchene - Van Den Bogaart zich toch naar plaats drie, na de Nederlanders Veldman en Willemsen. In de tweede manche speelde Vanluchene het slim. De winnaar van heat één, Julian Veldman, kwam ten val en Vanluchene liet de overwinning aan Etienne Bax, die in heat één slecht had gescoord. Met een tweede plek in deze heat wist Vanluchene zich tot winnaar van de dag te kronen en wordt zo de eerste WK-leider van 2019.