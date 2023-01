Shirin van Anrooij soleert naar zege

Ceylin del Carmen Alvarado (1:53), Marianne Vos (2:18) en Denise Betsema (2:28) kleuren de top zes verder Nederlands. Sanne Cant en Laura Verdonschot finishten op 2:44 en 3:17 als zevende en achtste.

Bijna alle toppers stonden aan de start van de Duinencross. Onder meer wereldkampioene Marianne Vos maakte haar rentree. Alleen Puck Pieterse, dinsdag nog aan het feest in Herentals, was niet van de partij. Inge van der Heijden dook als eerste het zand in. Ook Shirin van Anrooij, was, tegen haar gewoonte in, goed weg en de jonge poulain van de ploeg van Sven Nys zou al snel het commando over nemen van haar landgenote. Achter hen vormde zich een groepje met Fem Van Empel, die haar knie had gestoten bij de opwarming, Marianne Vos, Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand.

Van Der Heijden moest even wat gas terugnemen, op Van Anrooij stond geen maat. Na één ronde had ze een voorsprong van elf seconden op een groepje met Brand, Del Carmen Alvarado, Van Der Heijden en Van Empel. De wereldkampioene moest al iets meer tijd prijsgeven.

In de tweede ronde bouwde Van Anrooij haar voorsprong alsmaar verder uit, Van Empel ontdeed zich van haar tegenstanders en ging op zoek naar de leider. Even leek ze in nog dicht te komen in de voorlaatste ronde, waarin een aantal gedubbelden voor hinder zorgden voor de leider, maar uiteindelijk moest ze vrede nemen met een tweede plek.

Brand behield de leiding in de X2O Trofee. Van Empel naderde met nog drie manches voor de boeg wel tot op 48 seconden. Del Carmen Alvarado is op 1:17 derde. Betsema, na drie manches nog leider, zakte van de tweede naar de vierde stek en heeft nu 1:54 goed te maken.