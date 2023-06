Shari Bossuyt schreeuwt onschuld uit na positieve test: 'Dit voelt zo oneerlijk'

"Ik heb geen doping gebruikt": Shari Bossuyt was formeel vanmorgen: ze is onschuldig. In maart testte de West-Vlaamse na de derde etappe in de ronde van Normandië positief op het verboden middel letrozole metabolite. Dat is overigens hetzelfde middel waarmee veldrijder Toon Aerts geschorst aan de kant staat tot 14 februari.

Bossuyt vermoedt dat ze wellicht de besmetting met het product opliep via het eten, de hoeveelheden waren ook niet immens. "Ik wil nu eerst de resultaten van mijn haaranalyse afwachten: daaruit blijkt hopelijk dat ik niet de intentie had om verboden middelen te nemen. Ik had zelfs nog nooit van dat middel gehoord." (lees verder onder de video)