Shari Bossuyt uit Bellegem heeft op het EK baanwielrennen zilver gepakt in de puntenkoers. Het is al de derde medaille voor België op dit EK. Morgen, zondag, rijdt Bossuyt met Lotte Kopecky nog de ploegkoers. In die discipline pakten ze vorig jaar goud op het WK.

Het zilver is erg knap voor Bossuyt en ook wat verrasend, want ze liep recent nog een sleutelbeenblessure op. Lotte Kopecky pakte eerder al goud in de afvalling en brons in het omnium.